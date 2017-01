यूपी के चुनाव में छोटे दल निभाएंगे बड़ी भूमिका

उत्तर प्रदेश के चुनावों में छोटी जातियां और छोट दल निभाएंगे बड़ी भूमिका, भाजपा और सपा इन दलों को साधने में सबसे आगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 15:54 [IST]

English summary

Small parties in Uttar Pradesh election likely to play key role. Samjwadi Party and BJP are the front runner to chase such parties in the sate.