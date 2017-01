सपा संग्राम- आंध्र प्रदेश में जो हुआ वह यूपी में इतिहास दोहरा रहा है

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर जो हो रहा है वह पहले आंध्र प्रदेश में टीडीपी में हो चुका है, आइए डालते हैं एक नजर उस वक्त टीडीपी में किसने की थी बगावत

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:20 [IST]

English summary

Similar story of TDP in Andhra Pradesh and Samajwadi party in Uttar Pradesh. Both situation are the same but the story is different.