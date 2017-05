तो क्या शिवपाल यादव की धमकी के आगे इस बार झुकेंगे अखिलेश?

शिवपाल यादव की अखिलेश यादव को सीधी चेतावनी, या तो पार्टी को तीन महीने के भीतर मुलायम सिंह को सौंपे या फिर मैं अलग सेक्युलर मोर्चा बनाउंगा

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:56 [IST]

Shivpal Yadav set to make a new party threatened Akhilesh Yadav. He gives ultimatum to Akhilesh of 3 month to handover the party to Mulayam.