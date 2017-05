शिवपाल यादव की नई पार्टी का नाम होगा समाजवादी सेक्युलर मोर्चा

सपा के भीतर संग्राम के बाद आखिरकार शिवपाल यादव ने नई पार्टी के गठन की बात स्वीकार बोले जल्द होगा इसका ऐलान

Story first published: Friday, May 5, 2017, 13:05 [IST]

English summary

Shivpal Yadav announces to form a new party Samajwadi Secular Morcha. He says to announce the new party very soon.