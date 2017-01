यूपी चुनाव : एक महीने में राम मंदिर बनाएगी शिवसेना, बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा

उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवसेना बीजेपी से अलग चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने कहा है कि अगर यूपी में सरकार बनी तो एक महीने में राम मंदिर बनेगा।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 12:09 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh Shiv Sena will fight against BJP, If Shiv Sena win than they will construct Ram Temple within one Month.