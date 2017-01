सपा-कांग्रेस गठबंधन के बाद सीएम पद की रेस से बाहर हुईं शीला दीक्षित

सपा और कांग्रेस मं गठबंधन के बाद शीला दीक्षित से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से अपना नाम वापस ले लिया है।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 20:30 [IST]

English summary

Sheila Dikshit said that I'll take up whatever role is given to me; had said earlier post alliance I withdraw my candidature as UP CM candidate.