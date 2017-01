मथुरा में ट्रेन के अंदर थी सनी लियोनी पर शाहरुख ने भनक तक नहीं लगने दी

अपनी फिल्म 'रईस' का प्रमोशन करते हुए शाहरुख ने अपने प्रशंसकों पर गिफ्ट भी लुटाए। शाहरुख के साथ ट्रेन में सनी लियोनी भी थीं लेकिन शाहरुख ने फैंस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:02 [IST]

English summary

Shahrukh khan and Sunny Leone arrived in Mathura for film Raees promotion