बरेली: शिवपाल यादव की करीबी शहला ने टिकट कटने पर सपा छोड़ी

शहला हर हालत में नवाबगंज से चुनाव लड़ना चाहती है। इसी बात को ध्यान में रखकर शहला ने आईएमसी को ज्वाइन किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:46 [IST]

English summary

Shahala Tahir has quit Samajwadi Party after her ticket was cut by Akhilesh Yadav. She joined IMC of tauqeer raza.