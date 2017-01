शाहजहांपुर: घर के पास खेत की खुदाई में मिला लापता बेटे का नरकंकाल

यूपी के शाहजहांपुर में पिछले चार महीने से लापता युवक का नरकंकाल मिलने से सनसनी मच गई है। युवक घर के पास मे ही एक खेत से घास लेने गया था। जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 17:09 [IST]

