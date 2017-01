यूपी चुनाव में दिखा एक गजब नजारा, जब नामांकन कराने अर्थी पर पहुंची एक 'लाश'

शाहजहांपुर नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैधराज किशन ने अपना नामांकन कराया। वैधराज किशन का नामांकन पूरे शहर मे चर्चा में रहा। इनका अनोखा तरीका था कि वह एक अर्थी पर लेटे थे।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 16:09 [IST]

English summary

shahjahanpur non party candidate vaidhraj kishan for nomination in uttar pradesh.