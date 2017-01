ददरौल विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रिजवान अली ने भरा पर्चा

कल से दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। शाहजहांपुर से अभी तक सिर्फ बीएसपी के दो प्रत्याशियों ने ही नामांकन करवाया है। प्रदेश मे दूसरे चरण का मतदान शुरू हुए आज दूसरा दिन है।

Saturday, January 21, 2017, 18:20 [IST]

shahjahanpur bsp candidate rizwan ali nominates for assembly election in up.