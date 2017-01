जलालाबाद विधानसभा सीट से दो प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

बीजेपी प्रत्याशी मनोज कश्यप भी आए। वे नामांकन करवाने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। उनके साथ क्षेत्र से भारी तादाद में भीड़ आई थी। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते सभी को बाहर ही रोक दिया गया।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 19:32 [IST]

