शाहजहांपुर: भाजपा नेता सुरेश कुमार खन्ना ने भरा पर्चा, कलराज ने बोला विरोधियों पर हमला

कलराज मिश्र ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर हमला बोला। कलराज ने दोनों पार्टियों सपा और कांग्रेस को बीजेपी के बढ़ते जनाधार से बौखलाया हुआ बताया।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:26 [IST]

shahjahanpur bjp candidate suresh kumar khanna for up election in uttar pradesh.