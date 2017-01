शाहजहांपुर:कबाड़ से क्या-क्या कमाल कर गया ये शख्स, देखने वाले रह गए दंग

कूढ़े-करकट के सामान से सैंकड़ों ऐसे इलैक्ट्रिकल मॉडल तैयार कर डाले जिन्हें देखकर शायद आप भी हैरान रह जायेंगें। इस गुमनाम प्रतिभा के अविष्कारों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 19:13 [IST]

English summary

shahjahanpur a man uses garbage to male toy in uttar pradesh.