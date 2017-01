शाहजहांपुर: जब बंदूक लेकर निकलती है दबंग लेडी तो कांप जाते हैं शोहदे

शहाना बेगम इलाके में छेड़छाड़ करनेवाले लड़कों को सबक सिखाती हैं और उनको सजा देती हैं। वह पति-पत्नी के झगड़ों को भी सुलझाती हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:09 [IST]

English summary

In Shahajahanpur, Shahana Beghum is known for her gun and mission for saving girls from teasing and molestation.