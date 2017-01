यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस से टकराया ट्रक, 8 बच्चों की मौत

एटा के अलीगंज इलाके में एक स्कूल बस और ट्रक की भयंकर भिड़ंत होने के बाद 8 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 40 बच्चे इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 10:26 [IST]

English summary

several school children dead, many injured as bus collides with a truck in Etah district of Uttar Predesh.