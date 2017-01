उत्तर प्रदेश: बहराइच में ट्रक की टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़े, सात घायल

एक तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 0:57 [IST]

English summary

seven injured in road accident in bahraich uttar pradesh.