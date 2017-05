सहारनपुर: महाराणा प्रताप की शोभायात्रा को दौरान भारी बवाल, आगजनी

महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर निकल रहे शोभायात्रा के दौरान हुए इस बवाल में दोनों पक्षों के बीच पथराव, गोलीबारी और आगजनी हुई। इलाके में फोर्स तैनात है।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Scourge between two community in Saharanpur.