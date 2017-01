बुलंदशहर: बेटी की शादी का कार्ड देने आया था पिता, गोली मारकर मर्डर

सत्यपाल की दो बेटियों की शादी 17 जनवरी को होनी थी। सत्यपाल शादी के कार्ड बांटने खुर्जा से बुलंदशहर अपनी रिश्तेदारी में मंगलवार को आए थे जहां उनको गोली मार दी गई।

Thursday, January 5, 2017, 19:30 [IST]

English summary

In Bulandhahr area, Satyapal shot dead by unknown assailants when he was visiting relative's home to give wedding card of his daughter.