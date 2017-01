बहन जी चुप हो जाओ, वरना आपकी भी फाइल खुल जाएगी

बहन जी, दीदी को देखो, सब बंद कर दिए हैं, दीदी भी नोटबंदी को गलत बोली थीं. पूरी पार्टी को बंदी बना दिया। सुने हैं कि सेना भी भेज दिए थे. ऐसे में केंद्र से पंगा ठीक नहीं।

Tuesday, January 10, 2017

