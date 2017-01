'तुम तो हमाए आशीवाद से हमाई छाती पे दाल दल्लए हो टीपू'

सोची तो बहुत कुछ अक्लेस हमने.. फिर बाद में सोची कि जित्ती हो गई वोई बहुत है, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती कराएं। यही सोच के हमने चुनाव लड़ने का विचार छोड़ दिया।

Written by: रिज़वान

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 20:42 [IST]

English summary

satire akhilesh yadav announce first list mulayam singh yadav asking about tickets