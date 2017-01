समाजावादी पार्टी नेता मुलायम सिंह को मिला तौकीर रजा का समर्थन, कहा- सब RSS की चाल

मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव, मजलूम हैं। मुस्लिम हमेशा मजलूम के साथ रहा है। अगर सपा दो हिस्सों में बंटी तो वो मुलायम गुट के साथ खड़े होंगे।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 7:32 [IST]

samajwadi party rift: Now tauqeer raza said he is with mulayam singh yadav