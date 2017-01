सपा की 77 उम्मीदवारों की लिस्ट से गायत्री प्रजापति गायब

समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद एक बार फिर से 77 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 19:56 [IST]

English summary

Samajwadi party releases list of 77 candidates for UP poll 2017. Gayatri Prajapati dropped from Amethi in the new list.