सपा ने जारी की तीसरी लिस्ट, अपर्णा यादव को मिला टिकट, अखिलेश मुबारकपुर से लड़ेंगे चुनाव

समाजवादी पार्टी ने 37 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट मिला, जबकि अखिलेश यादव मुबारकपुर से लड़ेंगे चुनाव

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:38 [IST]

English summary

Samajwadi Party releases its third list Aparna Yadav get ticket Akhilesh to contest from Mubarakpur. This list includes 37 candidates.