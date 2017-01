सपा ने जारी की प्रचारकों की लिस्ट, शिवपाल का नाम नदारद

समाजवादी पार्टी ने जारी किया यूपी चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट, शिवपाल यादव का नाम लिस्ट से गायब, अखिलेश, मुलायम, डिंपल, जया बच्चन होंगे स्टार कैंपेनर

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:38 [IST]

English summary

Samajwadi party releases its list of campaigners for UP poll shivpal name missing. Shivpal Singh name has not been included in the campaigners list.