यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल नहीं होगी आरएलडी

राष्ट्रीय लोकदल के नेता त्रिलोक त्यागी ने बताया कि समाजवादी के नेताओं से पहले बात हो रही थी लेकिन ये पुरानी बात हो गई, वर्तमान में गठबंधन को लेकर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:06 [IST]

English summary

Samajwadi Party leader Kironmoy Nanda says No alliance with RLD.