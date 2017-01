अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ बेनी प्रसाद पहुंचे चुनाव आयोग

अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे सपा के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा|

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:11 [IST]

English summary

Samajwadi Party leader Beni Prasad verma reaches to EC against Arvind Singh Gope. He alleges him of violating model code of conduct.