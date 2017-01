सपा विधायक के हत्यारोपी भाइयों को पकड़वाने पर मिलेगा ढाई हजार का इनाम, एसपी ने जारी किया फरमान

बलरामपुर सदर समाजवादी पार्टी के विधायक जगराम पासवान के दो सगे भाइयों को गोंडा पुलिस ने फरार घोषित करते हुए उन पर इनाम की घोषणा कर दी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 20:17 [IST]

English summary

samajwadi party issue reward for searching sp mlas murderer of a local man in balrampur sadar.