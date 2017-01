सपा दंगल: 'साइकिल' तो बेटा अखिलेश ले गया, अब क्या करेंगे पैदल मुलायम?

अब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के सामने काफी विकट हालात खड़े हो गए हैं, अब उनका सारा दिमाग इसी बात में लगा होगा कि आखिर अब वो क्या करे जिससे अपने बेटे के बढ़ते कद को रोका जा सके।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has upstaged his father Mulayam Singh and won the battle for party symbol, with the Election Commission deciding 'Cycle' in favour of Akhilesh.