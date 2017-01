अखिलेश खेमे की बड़ी कार्रवाई, समाजवादी पार्टी के कई बैंक खाते कराए फ्रीज

जानकारी के मुताबिक इन बैंक अकाउंट में पार्टी का करीब 500 करोड़ रुपये जमा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव खेमे से जुड़े बड़े नेता ने इन बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया है।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:57 [IST]

English summary

Samajwadi party bank account freezed, 500 crore rupees may in these accounts.