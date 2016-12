सपा का टिकट मिलने के बाद आगरा कैंट उम्मीदवार की मौत

सपा का टिकट मिलने के बाद आगरा कैंट के उम्मीदवार की हार्ट अटैक से हुई मौत, अखिलेश यादव हो सकते हैं अंत्येष्टि में शामिल

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:23 [IST]

English summary

Samajwadi party Agra cant candidate died after heart attack. Akhilesh yádav likely to attend the last rituals.