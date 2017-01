मथुरा: प्रसिद्धि पाने के लिए साधु भूला मर्यादा, लोगों में रोष

उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा के राधा कुंड में एक साधू ने प्रसिद्धि पाने की चाह मे भगवान को 156 क्विंटल फलों का भोग लगाया। 56 भोग के इस आयोजन मे आयोजक ने मर्यादा को ताक पर रख दिया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:45 [IST]

English summary

Saint in Mathura breached decorum during 56 bhog to Lord Krishna.