यूपी चुनाव और गठबंधन की राजनीति में 'वजूद' खो रहे है, मांझी और पासवान!

ये दोनों नेता दलित अस्तित्व की राजनीति को छोड़कर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में व्यस्त हैं। कई बार इन दोनों नेताओं ने दलित मुद्दों को लेकर बयानबाजी की पर मुद्दे को अंजाम तक ले जाने में असफल दिखे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:52 [IST]

English summary

Role of jeetan ram manjhi and ram vilas paswan in up assembly election 2017