मंत्री जी से रोडवेज कर्मचारी बोला 'ये वॉल्वो है खटारा बस नहीं जो चढ़ लिए'

इसके बाद तो मंत्री जी का पारा हाई हो गया हालांकि तब तक रोडवेज के आला अफसर भी बस के अंदर आ गए। अधिकारियों के हावभाव देखकर रोडवेज कर्मी के होश उड़ गए।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING