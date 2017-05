1993 के बाद 2019 में माया-मुलायम की करीबी नहीं होगी आसान

भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए सपा और बसपा के सामने हैं बड़ी मुश्किल, आसान नहीं होगा दोनों दलों के लिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Road is tough for SP and BSP to come together to fight BJP. Both parties have issues to overcome for the alliance.