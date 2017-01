मथुरा: भाजपा प्रत्याशी का सर काटने की बात कह रहे नेता, वीडियो वायरल

इस वीडियो में पीयूष धनगर, बीजेपी नेता की गर्दन काटने की बात कह रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:08 [IST]

English summary

A video clip went viral on social media of hate speech by son of RLD candidate against BJP candidate in Baldev constituency.