अखिलेश के निष्कासन पर कार्यकर्ताओं ने किया बवाल,कहीं सड़क जाम तो कहीं जलाया शिवपाल का पोस्टर

समाजवादी पार्टी में उठा बवाल अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये बवाल सिर्फ सपा और यादव परिवार के घर तक सीमित था, लेकिन अखिलेश निष्कासन के बाद अब बवाल सड़क पर आ चुका है।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:57 [IST]

English summary

Rift in samajwadi party,now leaders pray for CM akhilesh yadav in different areas of uttar pradesh