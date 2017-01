बढ़ती उम्र, घटता पारा, क्या करे हाथी बेचारा, पहना दी लैगिंग और स्वेटर प्यारा...

मथुरा में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है जिससे केवल इंसान ही नहीं बल्कि गजराज भी परेशान हैं, इसलिए उन्हें सर्दी से बचाने के लिए भारी-भरकम जैकेट पहनाए जा रहे हैं।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:31 [IST]

English summary

It all began last year when the women living in villages near the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Centre in Mathura joined forces to knit and crochet jumbo sweaters and pajamas for elephants.