सपा के बगावती नेता यूपी के रण में अखिलेश के लिए बनेंगे बड़ी चुनौती

समाजवादी पार्टी में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला वह अब बागी हो रहे हैं, ये बागी नेता दूसरी पार्टी में जाकर पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Rebel candidates who are denied ticket in Samajwadi party may prove tough. All the leader who are denied ticket may prove costly for the party