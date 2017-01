उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के लिए राष्‍ट्रीय लोकदल ने 35 उम्‍मीदवारों की पहली लिस्‍ट जारी कर दी है।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:35 [IST]

English summary

rashtriya lok dal released first list of 35 candidates for up assembly election 2017