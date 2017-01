वाराणसी: पांच साल की मासूम के साथ नाबालिग लड़के ने किया रेप

पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान पाया कि बच्ची को बहला-फुसला कर लड़का ले गया था। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:03 [IST]

English summary

A minor boy raped a five year old girl in Varanasi. Police arrested the accused.