विधायकों, सांसदों का एफिडेविट आज चुनाव आयोग को जमा करेंगे रामगोपाल

akhilesh yadav, samajwadi party, यूपी विधानसभा चुनाव 2017, चुनाव आयोग, यूपी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, शिवपाल यादव

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:34 [IST]

English summary

Ramgopal Yadav all set to file the affidavits of SP mla mlc and MP to EC. He says Akhilesh Samajwadi party is real and he should be allotted Cycle symbol.