रामगोपाल बोले सपा और साइकिल अखिलेश की, कल आयोग से दोनों पक्ष की मुलाकात

रामगोपाल यादव बोले सपा और साइकिल अखिलेश यादव की, 12 जनवरी को आयोग करेगा दोनों पक्षों से मुलाकात, 13 को सुनाएगा अपना फैसला

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:45 [IST]

English summary

Ramgopal Yadav says Samajwadi party and symbol is of Akhilesh both group to meet EC on 12 Jan. EC to give its verdict on 13 january.