नेताजी के बयान पर नहीं करुंगा टिप्पणी- रामगोपाल यादव

रामगोपाल यादव बोले मुलायम सिंह के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करुंगा, चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह के विवाद को जल्द निपटाने को कहा।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Ramgopal Yadav says no comment on Mulayam Singh Yadav statement. He says we have appealed EC to expedite decision symbol soon.