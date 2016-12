खुद के निष्कासन को रामगोपाल ने बताया असंवैधानिक, मुलायम को नियमों की जानकारी नहीं

रामगोपाल यादव ने खुद के निष्कासन को बताया असंवैधानिक, बोले मुलायम सिंह यादव को संविधान की कोई जानकारी नहीं है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:27 [IST]

English summary

Ramgopal Yadav says his expulsion is unconstitutional slams Mulayam Singh Yadav. He says Mulayam has no knowledge of party constitution.