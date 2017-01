चुनाव आयोग से मिले रामगोपाल, बोले 90 फीसदी विधायक अखिलेश के साथ

चुनाव आयोग से आज रामगोपाल यादव करेंगे मुलाकात, समाजवादी पार्टी के स्वामित्व के साथ चुनाव चिन्ह को लेकर कर सकते हैं बात।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:35 [IST]

English summary

amgopal Yadav meet with Election commission crucial for the Samajwadi party symbol. He meets the commission along with Abhisek Mishra, Naresh Agarwal