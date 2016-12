रामगोपाल बोले अखिलेश के विरोधी मेरे विरोधी

रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के समर्थन में दिया बयान, बोले वह सीएम के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:39 [IST]

English summary

Ramgopal Yadav gives his support to Akhilesh Yadav amidst family feud. He justifies the CM list, proposes to campaign for them.