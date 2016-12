मुलायम ने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को छह साल के लिए पार्टी से निकाला

समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी के राष्‍ट्रीय महासचिव प्रो.रामगोपाल यादव को एक बार फिर छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:41 [IST]

English summary

Ram Gopal Yadav suspended from the party for six years for indiscipline: SP Chief Mulayam Singh Yadav