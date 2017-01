समाजवादी पार्टी में मची आपसी कलह के बीच प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ही असली है और हमारा ही साइकिल चुनाव च‍िन्‍ह पर हक है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 20:35 [IST]

English summary

Ram Gopal Yadav says prime facie sp led by akhilesh yaadav is the real Samajwadi party