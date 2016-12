पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मिला कालेधन वाला बड़ा धन्ना सेठ

जर्दा कारोबारी के तीन ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल एक्साइज की संयुक्त टीम ने छापेमारी की।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 19:28 [IST]

English summary

Income tax department and central excise raided the premises of Zarda industrialist Ratnesh Jaiswal and found the tax evasion of crores of rupees.